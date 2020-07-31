Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu

Şarkıcı Coşkun Sabah, kızı Roza'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar hakkında ''Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü'' açıklamasını yaptı.

Şarkıcı-besteci Coşkun Sabah, Hürriyet'ten Ömür Gedik'e verdiği röportajda sosyal medya hakkında yaptığı açıklamalar ve müzik hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİR KIZIN MAYOLU FOTOĞRAFI INSTAGRAM'DA OLMAZ"

Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullandı.

İLERİDE NE İSTERSEN YAPARSIN

Sabah, "Kendi çevresindeki arkadaşlarının fotoğraflarını gösteriyor bana. Ben kendi kızım için bunu kabul etmiyorum. "İleride ne istersen yaparsın ama okul okurken bunu yapma" dedim. Olan oldu, gazeteciler bunu kaçırmamış" dedi.