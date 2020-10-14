Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ceylan, son imajını paylaştı. Daha önce de saçlarını omuzlarında kestiren Ceylan, bu sefer de saçlarını ördürdü. Şarkıcı, son halini "Bakışlar anlatır her şeyi aslında her şey orada gizlidir" notuyla paylaştı.

Son görüntüsüyle takipçileri tarafından tanınmakta güçlük çekilen Ceylan, ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetildi.

İşte Ceylan'ın son hali:

Ceylan

Şükran Ovalı