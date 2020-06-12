Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

20 yıllık müzik kariyeri bulunan Cenk Tevetoğlu, yıllar boyunca Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun kuzeni olarak anıldığı için soyadını değiştirme kararı aldı.

VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜRKEN ŞARKI YAZDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, "Salgın" isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi.

TARKAN'IN KUZENİ OLDUĞU İÇİN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Megastar Tarkan'ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini, Tevetoğlu'ndaki "oğlu" kelimesini çıkarttırdığı sözlerine ekledi. İlk albümünü Cenk Tevetoğlu olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını Megastar Tarkan'ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.