Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!
Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz efsane filmlerinden olan Şark Bülbülü hakkında merak edilenler haberimizde. Kemal Sunal'ın baş rolünü oynadığı Şark Bülbülü filmi ile ilgili soruları sizler için yanıtladık.
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden ve baş rolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Türk filmi Şark Bülbülü yıllardır büyük bir keyif ve beğeniyle izleniyor. Efsane filmler arasına giren Şark Bülbülü hakkında sinema severlerin merak ettiklerini sizler için derledik. Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!
ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?
Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)'ın komik öyküsü... Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.
ŞARK BÜLBÜLÜ KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Kartal Tibet
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 1979
Senaryo: Osman F. Seden
Yapımcı Firma: Fatoş Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal
Ayşen Cansev
Ayşen Gruda
Osman Alyanak
Sırrı Elitaş