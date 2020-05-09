Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı

Sarıyer Belgrad Ormanı'nda aç kalan bir tilki Hacıosman'a kadar indi. Vatandaşların fark edip fotoğrafını çektiği tilki yiyecek aradıktan bir süre sonra ormanın içinde gözden kayboldu.

ŞEHRİN ORTASINDA YEMEK ARADI

Sarıyer Belgrad Ormanı'ndaki tilki, doğal yaşam alanından yola indi. Aç kalan tilki, Belgrad Ormanı'nda bulunan Hacıosman yokuşuna kadar geldi. Yolda yiyecek arayan tilkiyi orada bulunan vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinip yemek arayan tilki daha sonra tekrar ormana doğru girerek gözden kayboldu. Bu ilginç anlara şahit olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesi sonrası, geçtiğimiz günlerde de ülkenin dört bir yanından bu tarz haberler geldi. Aç kalan hayvanlar, karınlarını doyurabilmek için şehir merkezlerine inerek ortaya şaşırtıcı görüntüler çıkmasına neden oldu.