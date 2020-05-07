Sarıkız kabusu geri döndü! Et yiyen örümcek vatandaşları tedirgin etti
Sivas'ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' vatandaşları tedirgin etti.
07.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:58
Halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek Divriği ilçesi Şahinköy köyünde ortaya çıktı.
Köyde yaşayan Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı 'Sarıkız' karşısında şaşkınlık yaşadı. Havaların ısınması ile ortaya çıkan Sarıkız'ı gören Ardıç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ardıç, bundan bir kaç yıl önce benzer bir örümcek tarafından ısırılıp baygınlık geçirdiğini söyledi.