Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi

İtalya'nın Sardinya Adası'ndan iki kilogram kum kaçırmaya çalışan bir Fransız turiste bin euro (8 bin 800 TL) ceza kesildi. Euronews'in haberine göre, adanın Elmas Havalimanı'ndaki kontroller sırasında turistin çantasından çıkan plastik şişe içerisindeki ince kum, sahil koruma yetkililerine teslim edildi. Turistin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "Bu tarz davranışlar çevreye zarar vermekle kalmayıp, sahilin bakımını ve Sardinya'da turizmin sürdürülebilir kalkınmasını zorlaştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

YASA 2017'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Sardinya kumsallarındaki beyaz kumlar, korunan doğal kaynaklar arasında yer alıyor. 2017'de kabul edilen bir yasa ile adadaki kum, çakıl ve deniz kabuklarının ticareti yasaklanmış, 3 bin euroya kadar ceza öngörülmüştü.

2019'DA BİR TURİSTİN ARABASINDA 40 KİLO BULUNDU

Ağustos 2019'da da Sardinya'dan Fransa'ya feribotla geçmek isteyen bir çiftin arabasında 40 kilogram kum bulunmuştu.