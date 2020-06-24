SARB-83 nedir? SARB-83 uçak bombası teknik özellikleri neler?
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yer altı ve yer üstü hedeflere karşı geliştirdiği yeni uçak bombasının test aşaması başarılı oldu. Peki, SARB-83 uçak bombası nedir, ne işe yarar?
SARB-83 bombasının ilk testinin başarılı olduğunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Twitter'dan duyurdu. Buna göre, ADHB harp başlığına sahip olan beton delici yeni bomba, yeni nesil mühimmat olarak görülüyor. İşte, SARB-83 genel özellikleri...
SARB-83 NEDİR?
SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak amacıyla geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici mühimmattır. SARB-83'ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.
Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan SARB-83, mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirildi. SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içerdekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.
SARB-83 GENEL ÖZELLİKLER
Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği
Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik
Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği
MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli
MK-83 GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli
SARB-83 TEMEL ÖZELLİKLER
Boy: 1860 mm
En Büyük Çap: 356 mm
Ağırlık: 415 kg (1000 lb)
Patlayıcı Tipi:
Ön Delici: Plastik bağlı patlayıcı
Anadelici: Alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı
Tapa
ONUR-1 MOD4
FMU-152 A/B, TST-101
SARB-83 HEDEFLERİ
Mühimmat Depoları
Yer Altı Petrokimya Depoları
Sığınaklar
Uçak Hangarları
Komuta Kontrol Merkezleri
SARB-83 Yer Üstü Hedefler
Uçak Pistleri
Barajlar
Köprüler
Kritik Binalar
Radar Antenleri
Sabit Hava Savunma Füze Bataryaları
Endüstriyel Tesisler
Park Halindeki Uçaklar
GÜDÜM KİTLERİ
SARB-83 MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeline sahiptir.
INS/GPS veya Lazer
SARB-83 PLATFORMLAR
SARB-83 MK-83 GMB'nin sertifiye olduğu tüm uçaklardan (F-4/2020, F-16)
SARB-83 DELME ETKİNLİĞİ
1,8 m (35 Mpa güçlendirilmiş beton)