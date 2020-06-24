SARB-83 nedir? SARB-83 uçak bombası teknik özellikleri neler? TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yer altı ve yer üstü hedeflere karşı geliştirdiği yeni uçak bombasının test aşaması başarılı oldu. Peki, SARB-83 uçak bombası nedir, ne işe yarar?

SARB-83 bombasının ilk testinin başarılı olduğunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Twitter'dan duyurdu. Buna göre, ADHB harp başlığına sahip olan beton delici yeni bomba, yeni nesil mühimmat olarak görülüyor. İşte, SARB-83 genel özellikleri...

SARB-83 NEDİR?

SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak amacıyla geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici mühimmattır. SARB-83'ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan SARB-83, mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirildi. SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içerdekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.

SARB-83 GENEL ÖZELLİKLER

Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği

Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik

Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği

MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli

MK-83 GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli

SARB-83 TEMEL ÖZELLİKLER

Boy: 1860 mm

En Büyük Çap: 356 mm

Ağırlık: 415 kg (1000 lb)

Patlayıcı Tipi:

Ön Delici: Plastik bağlı patlayıcı

Anadelici: Alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı

Tapa

ONUR-1 MOD4

FMU-152 A/B, TST-101

SARB-83 HEDEFLERİ

Mühimmat Depoları

Yer Altı Petrokimya Depoları

Sığınaklar

Uçak Hangarları

Komuta Kontrol Merkezleri

SARB-83 Yer Üstü Hedefler

Uçak Pistleri

Barajlar

Köprüler

Kritik Binalar

Radar Antenleri

Sabit Hava Savunma Füze Bataryaları

Endüstriyel Tesisler

Park Halindeki Uçaklar

GÜDÜM KİTLERİ

SARB-83 MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

INS/GPS veya Lazer

SARB-83 PLATFORMLAR

SARB-83 MK-83 GMB'nin sertifiye olduğu tüm uçaklardan (F-4/2020, F-16)

SARB-83 DELME ETKİNLİĞİ

1,8 m (35 Mpa güçlendirilmiş beton)

SARB-83 uçak bombası detayları için tıklayın...