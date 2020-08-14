Sansar Salvo Like Diss şarkı sözleri

2004 yılından beri müzik yapan Sansar Salvo gerçek adıyla Ekincan Arslan, Türkçe rapin önde gelen isimlerinden biridir. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hip Hop ile tanışması ise 10 yaşında iken olmuştur. Daha o yaşlarda Islamic Force, Nefret ve Sert Müslümanlar gibi Hip Hop sanatçılarının müziklerini dinlediğini belirtmiştir.

SANSAR SALVO LIKE DISS ŞARKI SÖZLERİ

Tam sevdiğim groove, eskiden bildiğin güruh

Başında iş çıkar ve 90 BPM kıyak grup

Yavaş durup sokak durun, acınmasın, sansasyonel takılmasın

Katılmadım bu itlere, rap'in sevişmeli

Niteliksiz dolandırıcı kolpaların hâkimi sen

Senin gibilerle aşık atmış galibim ben

Plak firman hainin, imimiyden destekçiler

Yol al ordan satılıklar, yüze gelse hayranım lan

Dava açar kimi de anca, bak düzüldü kalbin öyle

Hesabın dolar aynen

Bi' sinekler bi' böcekler var, sokağa dönecekler var

Arkanda örümcekler var, yüzüne gülmeyecekler var

Sözüne güvenen erkan, sonuçta yanılıcaklar

İşimi tanıtmaycaklar açık bacaklılar

Kendi flow'u sanki ak, çok kıyak ve çok iyi

Kendi imajı, sanki Khontkar'ınki gibi çalıntı değil ha?

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi

Açık bacakla başlayan kliplerin ve rap'lerin

Sans klibe koysa zaten herkes tepki gösterir

Çünkü senin kitlen baya sahibiyken histeri

Ben her yıl onca parça, ancak al çakalca kaldı marjinal

Çakallar anca karlı olanı yaptılar çakalca

Sana da amcan alcak alçılarlan alçak al bu rhyme

Gelişmen olacak ***, anca kan çıkar çıkarcı kaç

Bizim bu maç, yalancı smaç, *** taç

Saçıldı lirikal mermiler, ***

Siyahiler ve Amerika'daki MC'ler de senden alıyor

Dr. Dre nin G-Funk ritmini di' mi?

Deli değilken deli de eli değer o notaya

Eskiden de gündem olduğun gibi

Bildiğin biri, bu mermi sivri dillidir inan ki

Sildiğin biri değil oldukça serseri

İsmin cismin yokken bizdik, ismimiz kalır

Be pislik istediğini söyle sen, bu merdiven stil

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi

Haterların ***, rhyme yap önce

Kıçından kan gelince her açın biçim değiştirmiş sülükçe bence

Millet özler her rap'i uygun zaman geçince

Bence her mekân talan bir ince biz gelince

Kimi de sahte tık alır hakkaniyet bitince

Ve bi' de kalemim hız alır devran döndükçe

Ekibi zaten histerik, rap'in silikçe bence

Ve bunu zaten istedin bu flow'u hissettikçe

MC olmayan MC'ler paylaşır lan klibini

Kilolu kızlarla dalga geçen tıknaz *** gibi

On beş dakikalık yazımlarım direkt aşar seni

Obeziteye gülen o küçük *** gibi

İşim aşar seni, küçük sıcak kucak benim bücür

Bacakların açık üşür, git zekanla küçük düşür

Düşürmüşün küçük gücünü, bak bu gece de benim öcün

Ayrıca da bu benim gücüm, karakterin büyüsün

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi

Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli

İşim bozar seni, coşar benim rap'im

Ben de pusup usul usul üretirim rap'i

Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi