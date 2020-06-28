Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı

Tüm yurttan sınav manzaraları bugünün en önemli haberlerinden oldu. Balıkesir'de ise bir öğrenci, arabanın ön kısmına koyduğu kimliğin sıkışması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla çıkarılan kimliği alan öğrenci, son anda okula giriş yapabildi.

"ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ"

Balıkesir'in Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu'nda sınava girecek olan kız öğrenci, kimlik kartını otomobilin ön kısmına bıraktı. Genç kız, cam ile arada sıkışan kimliği bulunduğu yerden alamadı. Çevredekiler kimliği çıkarmak için seferber oldu. Okul kapılarının kapanmasına saniyeler kısa süre kala kimlik sıkıştığı yerden çıkarılarak öğrenciye teslim edildi. Kimliği alarak salona doğru koşan öğrenci, son saniyelerde sınava yetişti. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.