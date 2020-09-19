Zorla anahtarını aldıkları kişinin otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı

Sancaktepe'de zorla otomobil sahibinin elinden anahtarı alan şüpheliler aracı çaldı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı.

Olay 11 Eylül Cuma günü Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan mezarlık yanında meydana geldi. Cevat A. aracına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan şüpheliler zorla otomobilin anahtarını elinden aldı. Otomobile binen üç kişi hızla olay yerinden kaçarken, olay anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalınan aracı bularak, şüphelilerden birinin Atakan A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Atakan A.'yı evine düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.