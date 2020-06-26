SANCAKTEPE'DE KAZA; OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğini devirdikten sonra İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga K. yönetimindeki 34 UB 7857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğini yıkan otomobil İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralı sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.