Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
İstanbul Sancaktepe'de yıkandıktan sonra kurutulmak üzere balkona asılan halı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
25.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:05
Sancaktepe'de yıkandıktan sonra kurumak üzere balkona asılan halı çalındı. Halı hırsızlığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Sancaktepe'de gece saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanda yıkandıktan sonra kurutulmak üzere balkona asılan bir halı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Halının çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Bir kişi cadde üzerinde etrafı gözetleyerek bekliyor. Uygun zamanı kollayan kişi bir anda balkonda asılan halıyı aşağıya doğru çekerek, halıyı kucakladıktan sonra hızla koşarak oradan uzaklaşıyor.