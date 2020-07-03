SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞEYMA DÖĞÜCÜ'DEN İMAMOĞLU'NA PANKART SİTEMİ

İSTANBUL DHA

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Twitter hesabından paylaştığı mesajla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankart siteminde bulundu.

Döğücü, videolu mesajında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu...

Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum.

Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız!" siteminde bulundu.