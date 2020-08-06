Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Sanatçı Cahit Berkay, son dönemde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Verdiğim oyu haram ettirme" şeklinde yanıt verdi.

Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarının ardından CHP'den gelen "Oyları bölüyor" eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.

Cahit Berkay

"ZAMANLAMA MUHTEŞEM"

Sanatçı Cahit Berkay, Muharrem İnce'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına "Zamanlama muhteşem" diye yanıt verdi. Berkay devamında, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" dedi.