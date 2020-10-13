San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı
13.10.2020 23:53 | Güncelleme: 14.10.2020 00:07
San Marino, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta San Marino, Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı. San Marino bu sonuçla 6 yıl sonra puan almış oldu.
San Marino, 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Mavi beyazlılar, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Liechtenstein ile golsüz berabere kaldı.
San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
SON SIRADA YER ALIYOR
Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada yer aldı.