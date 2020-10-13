San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı

San Marino, 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Mavi beyazlılar, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Liechtenstein ile golsüz berabere kaldı.

San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

SON SIRADA YER ALIYOR

Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada yer aldı.