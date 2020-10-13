San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı
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San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı

13.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:07
San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı

San Marino, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta San Marino, Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı. San Marino bu sonuçla 6 yıl sonra puan almış oldu.

San Marino, 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Mavi beyazlılar, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Liechtenstein ile golsüz berabere kaldı.

San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

SON SIRADA YER ALIYOR

Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada yer aldı.

San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı

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