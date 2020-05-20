Samsun iftar saati: 20 Mayıs 2020 Çarşamba Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının yirmi yedinci günü nedeniyle Samsun halkı, imsak vakti 03:14'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Samsun iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Samsun iftar saati kaçta? İşte, Samsun iftar vakti:

20 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:58

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMEK CAİZ Mİ?

Bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin ölümü temenni etmemelidir. Çünkü sıkıntılar da ilahî imtihanın bir gereği olup sabreden insanlar büyük ecir kazanır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Sizden hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin. Şayet ölümü istercesine olağanüstü bir darlık içinde kalırsa, o zaman şöyle desin: 'Allah'ım! Benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu vakit de beni öldür." (Tirmizî, Kıyâmet, 26)