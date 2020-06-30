Çoklu baro sistemine geçiş tartışılırken Samsun Barosu Başkanı istifa etti

AK Parti, bugün TBMM'ye Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sunadu. Teklifin içinde yer alan ve üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine imkan sağlayan değişiklik ise avukatların tepkisini çekiyor.

Baro başkanları geçtiğimiz hafta bu duruma tepki göstermek için Ankara'ya bir yürüyüş düzenlerken bugün ise İstanbul Barosu avukatları Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanarak teklifi protesto etti. Tüm bunların yanında Samsun Barosu Başkanı Kerami Gündüz'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

TEPKİ OLARAK İSTİFA ETTİ

İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, çoklu baro yasa teklifine karşı olduğunu belirterek, "Hakkınızı helal edin, ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki olarak, hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı ifade etmek istiyorum" dedi.