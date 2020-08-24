Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen PSG, Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak kupaya ulaşamadı. Fransa temsilcisinde son düdükle birlikte büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı yıldız Neymar, gözyaşlarına boğuldu.

Maçın bitimiyle kendisini yere bırakan yıldız futbolcunun üzüntüsü kupa seremonisinde de devam etti. Neymar'ın yanı sıra bir diğer yıldız futbolcu Killian Mbappe de duygusal anlar yaşadı.

FİNAL 110 MAÇ SONRA GELMİŞTİ

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Devler Ligi'nde finale yükselmeyi başarmıştı. Fransız ekibi, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal'ın bu alandaki rekorunu kırmıştı. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. Fransız takımı olmuştu.