Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu
30.09.2020 00:28 | Güncelleme: 30.09.2020 00:42
Şampiyonlar Ligi play off turunda rakiplerini iki maç sonunda saf dışı bırakan Olympiakos, Ferencvaros ve Dinamo Kiev Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi play off turunda oynanan 3 maçın ardından grup aşamasına kalan 3 takım belli oldu.
Buna göre, Olympiakos, Ferencvaros ve Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev adlarını gruba yazdırdı. Olympiakos, Omonia Nicosia'yı; Ferencvaros, Molde'yi; Dinamo Kiev ise Gent'i geçerek bir üst tur biletini aldı.
Şampiyonlar Ligi play off turuna çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Karşılaşmalar saat 22.00'de başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Midtjylland-Slavia Prag