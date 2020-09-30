Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu

30.09.2020 00:28 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:42

Şampiyonlar Ligi play off turunda rakiplerini iki maç sonunda saf dışı bırakan Olympiakos, Ferencvaros ve Dinamo Kiev Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi play off turunda oynanan 3 maçın ardından grup aşamasına kalan 3 takım belli oldu.

Buna göre, Olympiakos, Ferencvaros ve Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev adlarını gruba yazdırdı. Olympiakos, Omonia Nicosia'yı; Ferencvaros, Molde'yi; Dinamo Kiev ise Gent'i geçerek bir üst tur biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi play off turuna çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Karşılaşmalar saat 22.00'de başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Midtjylland-Slavia Prag
PAOK-Krasnodar
Salzburg-Maccabi Tel Aviv

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu
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