Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi play off turunda rakiplerini iki maç sonunda saf dışı bırakan Olympiakos, Ferencvaros ve Dinamo Kiev Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi play off turunda oynanan 3 maçın ardından grup aşamasına kalan 3 takım belli oldu.

Buna göre, Olympiakos, Ferencvaros ve Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev adlarını gruba yazdırdı. Olympiakos, Omonia Nicosia'yı; Ferencvaros, Molde'yi; Dinamo Kiev ise Gent'i geçerek bir üst tur biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi play off turuna çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Karşılaşmalar saat 22.00'de başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Midtjylland-Slavia Prag

PAOK-Krasnodar

Salzburg-Maccabi Tel Aviv