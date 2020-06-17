Şampiyonlar ligi finali Lizbon'a mı alındı? Şampiyonlar ligi finali neden İstanbul'dan alındı? Şampiyonlar ligi finali Lizbon'da! Final maçı ne zaman?

Şampiyonlar ligi 2020 final maçı İstanbul Atatürk Olmpiyat Statı'nda gerçekleşecekti. Fakat corona virüs salgının çıkması ile birlikte maçlar ertelenmişti. Müsabakaların tekrar başlamasından sonra İstanbul'da yapılacak olan final maçı UEFA'nın kararı ile Lizbon'a alındı. İstanbul'a ise 2021 ev sahipliği telafi için verildi.

FİNAL NEDEN LİZBON'A ALINDI?

Şampiyonlar ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Statı'nda oynanacaktı fakat koronavirüs pandemsi nedeniyle final maçı İstanbul'dan alınarak Libon'a verildi. İstanbul'uniçin ise 2021 finaline ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLAR NE ZAMAN?

Çeyrek finaller 12-13-14- 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yarı finaller ise 18-19 Ağustos tarihinde oynanacak.

Final maçı ise 23 Ağustos'ta Lizbon'daki Estadio da Luz Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020