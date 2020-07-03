Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler

Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Liverpool'u 4-0 yenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın maç sonrası açıklaması dikkat çekti. Rakiplerinin odak seviyesine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler" ifadelerine yer verdi.

03.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:23

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de sezonun şampiyonu Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu. Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğa üst düzey bir seviyede odaklandığını söylerken dikkat çeken bir örnek verdi.

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor

Guardiola, Liverpol'lu oyuncuların şampiyonluk kutlamalarında bira içtiklerine rağmen buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiğini ve maça böylesine odaklandıkları için tebriklere yanıt vermeyi bile unuttuklarını söyledi.

Liverpool'un maça ciddi çıktığını vurgulayan Guardiola, "Maça çıkarken Liverpool'u alkışladık ama inanılmaz odaklanmışlardı, teşekkür bile etmediler. Bu yüzden Avrupa'nın ve Premier Lig'in şampiyonu oldular. Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler. Biz de şampiyonu yendik" dedi.

"BÖYLE BİR KALİTE BULMAK ZOR"

Yükselişteki genç yıldızları Phil Foden için de görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Phil Foden'ı korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Genç oyuncuların ilk adımları çok önemlidir, onu her maçta oynatmadık. Böyle bir kalite bulmak zor, bunu harcama riskini alamazdık" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında Southampton ile 5 Temmuz Pazar günü kozlarını paylaşacak.