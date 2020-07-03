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Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler

Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Liverpool'u 4-0 yenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın maç sonrası açıklaması dikkat çekti. Rakiplerinin odak seviyesine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler" ifadelerine yer verdi.

03.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:00

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de sezonun şampiyonu Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu. Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğa üst düzey bir seviyede odaklandığını söylerken dikkat çeken bir örnek verdi.

Guardiola, Liverpol'lu oyuncuların şampiyonluk kutlamalarında bira içtiklerine rağmen buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiğini ve maça böylesine odaklandıkları için tebriklere yanıt vermeyi bile unuttuklarını söyledi.

Liverpool'un maça ciddi çıktığını vurgulayan Guardiola, "Maça çıkarken Liverpool'u alkışladık ama inanılmaz odaklanmışlardı, teşekkür bile etmediler. Bu yüzden Avrupa'nın ve Premier Lig'in şampiyonu oldular. Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler. Biz de şampiyonu yendik" dedi.

"BÖYLE BİR KALİTE BULMAK ZOR"

Yükselişteki genç yıldızları Phil Foden için de görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Phil Foden'ı korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Genç oyuncuların ilk adımları çok önemlidir, onu her maçta oynatmadık. Böyle bir kalite bulmak zor, bunu harcama riskini alamazdık" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında Southampton ile 5 Temmuz Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Haber Yorumları (3)
HİHİHİ: ya ya tabi tabi zaaaaaaaaaaaaa
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JKH: Ne anlatıyon sen pep sırf şu sondaki şampiyonu yendik lafı için zemin yapmışın liverpol bu sene ezdi geçti puan ihtiyacı olsaydı bu maça da asılır yenerdi tıpki geçen sene şampiyonlar liginden sizi eledikleri gibi kloop senden 10 gömlek üstün Bi hoca
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BİLİRKİŞİ: Futbolun tarifi guardioladır. Aksini iddia eden kumda oynasın.
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500
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