Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Liverpool'u 4-0 yenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın maç sonrası açıklaması dikkat çekti. Rakiplerinin odak seviyesine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler" ifadelerine yer verdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de sezonun şampiyonu Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu. Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğa üst düzey bir seviyede odaklandığını söylerken dikkat çeken bir örnek verdi.

Guardiola, Liverpol'lu oyuncuların şampiyonluk kutlamalarında bira içtiklerine rağmen buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiğini ve maça böylesine odaklandıkları için tebriklere yanıt vermeyi bile unuttuklarını söyledi.

Liverpool'un maça ciddi çıktığını vurgulayan Guardiola, "Maça çıkarken Liverpool'u alkışladık ama inanılmaz odaklanmışlardı, teşekkür bile etmediler. Bu yüzden Avrupa'nın ve Premier Lig'in şampiyonu oldular. Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler. Biz de şampiyonu yendik" dedi.

"BÖYLE BİR KALİTE BULMAK ZOR"

Yükselişteki genç yıldızları Phil Foden için de görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Phil Foden'ı korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Genç oyuncuların ilk adımları çok önemlidir, onu her maçta oynatmadık. Böyle bir kalite bulmak zor, bunu harcama riskini alamazdık" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında Southampton ile 5 Temmuz Pazar günü kozlarını paylaşacak.