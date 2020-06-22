Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti. Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekiplerin hastanedeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YANGIN AÇIKLAMASI



Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir.Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.