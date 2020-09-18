Sally Kasırgasının vurduğu Alabama'da dev timsahlar sokağa indi

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan Sally Kasırgası, şiddetli yağışlara ve sellere neden oldu. Sally Kasırgası'nın neden olduğu seller Alabama sokaklarında dev timsahların görülmesine neden oldu. Sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı.

400 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kasırga, Alabama'nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Sel baskınlarının yaşandığı Alabama'daki Gulf Shores sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı. Alabama'nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.