Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var

İMECE Araştırma Grubu, Koronavirüs Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 10-26 Haziran tarihleri arasında 80 şehirden toplam 4 bin 488 katılımcı ile yapılan araştırma sonucunda dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Araştırma sonucuna göre, salgın sürecinde 'kira, fatura, taksit, kredi kartı gibi ödemelerde sorun yaşadım' diyenlerin oranı yüzde 47,6 ve sosyal yardım aldığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 14,9 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 27,8'i sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu ama alamadığını belirtirken yüzde 9,6'sı ise sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu ama almak istemediğini söyledi.

SALGINDA EN ÇOK BİRİKİMLER HARCANDI

Salgın sürecinde geçimi sağlamak için başvurulan yolların başında da yüzde 58.1 ile birikimleri harcama geldi. Ayrıca, kredi- kredi kartı yüzde 26.9 ile ikinci sırada tanıdıktan borç alma yüzde 26.7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin diğer ülkelere yardım göndermesini doğru bulanların oranının yüzde 35.2, belediyelerin bağış kampanyasının engellenmesi kararını doğru bulanların oranı yüzde 36, sokağa çıkma yasağı uygulamalarının fayda sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 85.8, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı kararını doğru bulanların oranı yüzde 69.7 olarak açıklandı.

EN BEĞENİLEN BAKAN, FAHRETTİN KOCA

Araştırmaya katılan yurttaşlara bazı bakanların performanslarına ilişkin de sorular yöneltildi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını başarılı bulanların oranı yüzde 76.3, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un performansını başarılı bulanların oranı yüzde 37.6, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun performansını başarılı bulanların oranı yüzde 30.7, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın performansını başarılı bulanların oranı yüzde 15.4 seviyesinde kaldı.

Ayrıca devletin salgının yayılımına karşı aldıkları önlemleri yeterli bulanların oranı yüzde 36.3, devlet tarafından alınan ekonomik tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 20.7 olarak açıklandı.