Salepli kahve tarifi
Sonbaharın gelmesiyle kıyafetlerinize gelen değişim mutfağınıza da geldi. Kahve tarifine salep ekleyerek serinleyen havalarda içiniz ısıtacak özel bir seçeneğe sahip olacaksınız.
18.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32
Serin havalarda içinizi ısıtacak ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, salepli kahve tarifini deneyebilirsiniz. Molalarınıza lezzet getiren pratik tarifi kolayca hazırlayacak ve keyifli anlar yaşayacaksınız.
GEREKLİ MALZEMELER
4 kahve fincanı süt
1 çay kaşığı salep
4 adet küp şeker
2 çay kaşığı kahve
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri cezveye alıp kısık ateşte köpürene kadar pişirin. Kahveyi hemen fincana alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Not: Şeker miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.