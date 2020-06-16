Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!
Salatalığın zayıflatıcı etkisinden faydalanarak forma girmek ister misiniz? Salatalık ile 3 günde 1 kilo vererek incelecek ve istediğiniz kıyafetin içine gireceksiniz.
Diyetinize lezzet ve sağlık eklemek ister misiniz? Sağlıklı şekilde zayıflamak için salatalıktan yardım alabilir, kısa sürede kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
3 GÜNLÜK SALATALIK DİYETİ LİSTESİ
1.GÜN
Sabah: 1 bardak su, 4 yemek kaşığı yulaf, 1 kase yoğurt, 2 adet kuru incir
Ara öğün: Yarım litre su, 2 adet salatalık
Öğle: Cacık, 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık
Ara öğün: 1 adet salatalık, 2 adet kivi, yarım litre su
Akşam: 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık,
2.GÜN
Sabah: 1 bardak limonlu su, 2 dilim dil peyniri, 2 adet salatalık
Ara öğün: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği
Öğle: 1 dilim çavdar ekmeği, 1 adet haşlama kabak
Akşam: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 adet biber, 2 adet salatalık
3.GÜN
Sabah: 1 bardak ballı limonlu su, 2 dilim peynir, 1 dilim çavdar ekmeği
Ara öğün: 2 adet salatalık
Öğle: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 kase cacık, 2 adet ceviz
Akşam: 2 adet salatalık
Not: Beslenme düzeninde değişiklik yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.