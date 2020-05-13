Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu

Juventus'un ve A Millı Takım'ın yıldız savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Merih, sosyal medya hesabından hesabından verdiği, "Başladık" mesajıyla antrenmandan bir fotoğrafını paylaşarak çalışmalara başladığını duyurdu.

SON OLARAK OCAK AYINDA FORMA GİYMİŞTİ

22 yaşındaki oyuncu, en son 12 Ocak'taki Roma maçında oynamış ve o maçta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanmıştı.

LİGLER HAZİRANDA BAŞLIYOR

Serie A yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre ise liglerin 13 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.