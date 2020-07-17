Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

17.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:54

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

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Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımından ayrı kalan yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.

Sakatlığını atlatan 35 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.