Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
17.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:24
Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımından ayrı kalan yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.
Sakatlığını atlatan 35 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.