SAKARYA Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında

Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (4)

VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Sağanak yağış nedeniyle Kaynarca ilçesinde ulaşıma kapanan Sarıköy ve Balcılar Mahallelerinde yollar yeniden ulaşıma açıldı. Rocka kanalının taşması nedeniyle Büyükyanık Mahallesiyle bağlantı sağlayan köprü sular altında kaldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Büyükyanık Şehit Sercan Gedikli Ortaokulu'nu da su bastı. Bahçesi tamamen sular altında kalan okula su girmemesi için mahalledeki vatandaşlar önlem almak için çalışma başlattı. Sular altında kalan araziler havadan görüntülendi.

Mahallede yaşayan Adil Dinç, 'Birkaç ay önce yine benzer bir yağış nedeniyle arazilerimiz sular altında kalmıştı. Yeniden ekim yaptığımız arazilerimiz bugün tekrar sular altında. Biz bunu sürekli yaşıyoruz, bu konuda gerekirse kanal temizliği yapılmasını istiyoruz' dedi.