Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutan Kıymet Kurhan (67)'ın evine giren hırsızlar para ve bilezikleri çalıp kayıplara karıştı.

FINDIKLARI ÇALINMASIN DİYE NÖBETE GİTTİ

Kaynarca İlçesine bağlı Kulaklı Mahallesi Yenikışla Sokak'ta yaşayan Kıymet Kurhan, topladığı fındığı harman alanına serdikten sonra çalınmaması için tarlada nöbet tutmaya başladı. Kıymet Kurhan'ın beraber yaşadığı 2 oğlu, iş dönüşü annelerinin yaşadığı evin kapısının açık olduğunu fark edince kapıyı kapatıp annelerinin yanına gitti. Oğullarının kapının açık olduğunu söylemesi üzerine eve gelen Kıymet Kurhan, içinde bilezik ve paralarının bulunduğu çantasını koyduğu yerde bulamayınca eve hırsız girdiğini anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken Kıymet Kurhan birikiminin bulunması için yardım istedi.

"ALTINLARIMI, ÇANTAMI ÇALDILAR"

Altınları ve parası çalınan Kıymet Kurhan, "Fındıklarımı çalmasınlar diye tarladaydım, fındıklarımı bekliyordum. Eve geldim altınlarımı bileziklerimi hırsızlar çalmışlar bulamadım. Çantamı çekyatın arkasına koymuştum, gelip kontrol ettim ama çantam yerinde yoktu" dedi.

"GELDİĞİMİZDE EVİN KAPISI VE PENCERESİ AÇIKTI"

Oğlu Fikret Kurhan ise, "Sabah biz işe giderken annem fındık beklemeye gitmişti. Biz de iş yerine gittik, akşam üzeri iş dönüşü eve geldiğimizde evimizin kapısı ve penceresi açıktı. Tarlada annemizin yanına giderek evin kapı ve camlarının kendisinin mi açık bıraktığını sorduğumuzda ise 'hayır' yanıtı aldık. Eve geldiğimizde annem evde koltuk arkasına sakladığı çantasına baktı ve bulamadı. İçinde bilezik ve bir miktar para vardı. Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Geldiler inceleme yaptılar jandarma ekiplerinden haber bekliyoruz dedi.