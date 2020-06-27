SAKARYA Dolandırılmaya çalışıldığını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı eşinden paraları...

Dolandırılmaya çalışıldığını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı eşinden paraları aldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, N.Ü. isimli kadını arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, paralarını incelenmek üzere alacaklarını belirtti. N.Ü.?nün eşi İ.Ü. dolandırılmaya çalışıldıklarını anlayarak karakola giderek şikayetçi olurken, bu sırada eve giden dolandırıcı, eşinin gözaltına alındığını belirterek kadından 270 bin lirayı aldı. Jandarma, Serdar Y.?yi yakalarken, alınan paranın 240 bin TL'sini ele geçirdi.

Önceki gün, Serdivan ilçesi Meşeli Mahallesi'nde yaşayan N.Ü. isimli kadını telefonla arayarak kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, N.Ü.?ye telefon hattı ile dolandırıcılık yapıldığını belirterek, evde bulunan paraları incelemek üzere teslim alacaklarını belirtti. İ.Ü. eşi N.Ü.?ye arayanların telefon dolandırıcısı olduğunu belirterek, jandarma karakoluna gitti. İ.Ü. telefon dolandırıcılarını arayarak kendisinin karakolda olduğunu dolandırıcılara nerede olduklarını sordu. Dolandırıcı, İ.Ü.?ye Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesini söyleyerek telefonu kapadı.

Bu sırada telefonla N.Ü.?yü tekrar arayan dolandırıcılar, eşinin karakolda gözaltında olduğunu ve parayı almaya geldiklerini belirtti. Eve gelen ve kendini savcı olarak tanıtan kişiye 270 bin TL parayı veren N.Ü., eve gelen eşine durumu anlattı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Toplam bin 600 aracı inceleyen ekipler, mahalleye gelen ticari taksinin plakasından taksi şoförüne ulaştı. Taksi şoförünün ifadesini alan jandarma ekipleri, daha önceden dolandırıcılık suçundan suç kaydı olan Serdar Y.?yi tespit etti. Serdar Y. evinde gözaltına alınırken, yapılan sorgulama sonucu paraları kardeşinin evinde sakladığı belirlendi. 270 bin TL paradan 240 bin TL ele geçirildi.

Serdar Y. ifadesinde 30 bin TL ile borçlarını ödediğini, Şanlıurfa Akçakale ilçesi merkezli bir dolandırıcılık şebekesi adına bu işi yaptığını belirtti. İfadesi alınan Serdar Y., bugün adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 240 bin TL para ise N.Ü. ve İ.Ü.?ye teslim edildi.