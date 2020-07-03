Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı

Sakarya'nın Hendik ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 97 işçi ise yaralandı. Patlama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın gerçekleştiği Hendek ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"İLK 12 SAAT ÖNEMLİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Kimyasal bir tepki var mıdır?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR HASTA YANIK TEDAVİSİ İÇİN İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.