Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti

Sakarya'daki Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlama civar yerleşim yerlerinde baskı yaratarak deprem etkisi yarattı ve bazı binaların camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken fabrikayla ilgili üzücü bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Büyük Coşkunlar'da bugün gerçekleşen patlamanın ilk patlama olmadığı ortaya çıktı.

2009 YILINDA 1 ÖLÜ, 37 YARALI

Aynı fabrikada 2009 yılında meydana gelen bir patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

2014 YILINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı.

Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.