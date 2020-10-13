Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak

Dünya genelinde etkisini devam ettiren koronavirüs salgınına karşı her gün yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Son olarak Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıda maske kullanımını artırmak adına yeni bir tedbir kararı aldı. Buna göre, il genelinde maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilecek. Üçüncü cezayı yiyen vatandaş ise 3 gün karantina yurdunda izole edilecek.

Konuyla ilgili olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce alınan 'maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanması' kararının değiştirildiği belirtildi ve "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İZOLASYON İÇİN TAAHHÜTNAME İMZALANACAK

Sağlık kuruluşunda veya evinde koronavirüs için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

57 KÖY OKLULUNDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLDİ

Ayrıca kurulun 15 ilçede 57 köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okulun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği esaslar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamalarına karar verdiği bilgisi de açıklamada yer aldı.