Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunlarıyla nedeniyle tedavi gören 36 yaşındaki bir kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından av tüfeğiyle intihar etti.