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Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunlarıyla nedeniyle tedavi gören 36 yaşındaki bir kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından av tüfeğiyle intihar etti.

19.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:44

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Medine T. (36) evinde av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.

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Kaynarca Orta Mahalle'de yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Medine T., öğle saatlerinde eşinin evden ayrılmasının ardından av tüfeğiyle intihar etti. Eşi Medine T.'yi cep telefonu ile arayan ancak ulaşamayınca eve gelen Özcan T., eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acile bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eve gelen 112 Acil ekibi, Medine T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.