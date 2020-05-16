Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde 'virüs' çıktı
BARTIN'a, sahte seyahat belgesi ile girmeye çalışan 12 kişi yurtta karantinaya alınırken, yapılan test sonucu 1 kişinin testi pozitif çıktı.
Kocaeli'de, hastane inşaatında çalışan 12 işçi, memleketleri Bartın'a gitmek üzere yola çıktı. İşçilerin taşındığı minibüs, Zonguldak Çaycuma- Kozcağız sınırında jandarma ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde belgelerin geçersiz olduğu saptandı. Bunun üzerine 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ardından Çeşm-i Cihan öğrenci yurdunda karantinaya alınan 12 kişiden 1'inin koronavirüs testi pozitif çıktı.
"İlimizde tedavisi devam eden 10 vaka tamamen il içi vakalar olup bu vakalar bile filyasyon çalışmaları sonucunda tespit edilip test sonuçları yurt karantinası sırasında belli olan kişilerdi. İlimize giriş yapmak isteyen kişilerin zorunlu olarak karantinaya alınması uygulaması sonucunda, dışarıdan gelen ve pozitif çıkan vakanın ve muhtemel vakaların köylerindeki hoş geldin temasları ve il içindeki izin nedeniyle yapacakları temaslar önlenmiş oldu. İçerideki vakalarımız bitmek üzereyken dışarıdan gelen kişilerin sağlık durumları netleşene kadar zorunlu olarak karantinada tutulma uygulaması, özellikle seyahat yoğunluğunun olduğu bayram tatili günlerinde de devam edecektir."- Bartın