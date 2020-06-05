Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Toygar Gökbakar'ın şirketinde çalışan bir güvenlik görevlisini koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkardıkları iddia edildi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak hakkındaki iddialara cevap veren komedyen, bu sefer de işten ayrılan kişinin attığı mesajı yayınladı.

KORONAVİRÜS KAPAN İŞÇİYİ KOVDUĞU İDDİA EDİLDİ

Görüşlerinden dolayı bazı haber sitelerinde ve gazetelerde 'Vatan haini' ilan edilmeye çalışıldığını söyleyen Gökbakari işten çıkarma konusunun peşini bırakmadı. Şirketi Çamaşırhane'nin güvenliğini bir şirket aracılığıyla sağlayan Gökbakar, söz konusu işten çıkarma olayında herhangi bir müdahalesi olmadığı işçi ve bağlı olduğu güvenlik şirketi arasında yaşanan bir durum olduğunu söyledi. Gökbakar öte yandan iddia edildiği için güvenlik görevlisinin virüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkartılmadığını kendi isteğiyle işten çıktığını belirtti.

İŞTEN AYRILAN PERSONELİN MESAJINI PAYLAŞTI

Bu konunun peşini bırakmayan Gökbakar, bu sefer de S.D isimli güvenlik görevlisinin proje sorumlusuna attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "İşten attığımız iddia edilen S.D adlı güvenlik personelinin, ayrıldığı gün sirket Whatsapp grubuna attığı veda notu ve yetkilimizin cevabi… Proje sorumlusu İshak bey dedigi de, S.D. nin bağlı olduğu Securitas firması yetkilisi…"

Ünlü komedyen hakkında yalan haber yaptığını ileri sürdüğü haber sitesine seslenerek bu gelişmelerinde manşete taşınmasını istedi.