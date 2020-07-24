Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı

Recep İvedik filmleri ile adından söz ettiren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anlara ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirdi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI KUTLARIM"

1 metrekarelik alanda 3 kişinin durduğunu belirten Gökbakar, "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.

İşte Şahan'ın o paylaşımı;