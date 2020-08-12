Sağlık Ocağı çalışma saatleri | Aile hekimliği çalışma, mesai saatleri ne zaman? Sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüs kapsamında sağlık ocaklarının çalışma saatleri çok merak ediliyor. Buna göre vatandaşlar o saatler aralığında aile hekimliğine gidip muayene olmak istiyorlar. Peki sağlık ocağı çalışma saatleri normal vakitlerde ve koronavirüs kapsamındaki zamanlarda nedir, sağlık ocağı hafta sonu açık mı, öğle arası kaçta tüm soruların cevaplarını verelim.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 08:00 - 17:00 (Öğle arası 12:00-13:00)

SALI : 08:00 - 17:00 (Öğle arası 12:00-13:00)

ÇARŞAMBA : 08:00 - 17:00 (Öğle arası 12:00-13:00)

PERŞEMBE : 08:00 - 17:00 (Öğle arası 12:00-13:00)

CUMA : 08:00 - 17:00 (Öğle arası 12:00-13:00)

CUMARTESİ :Hafta sonu genellikle kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu genellikle kapalıdır!

Sağlık ocakları ve aile hekimleri hafta içi her gün sabah saat 8'de açılmaktadır ve akşam saat 5'de kapanmaktadır. Öğlen molası ise saat 12:00 - 13:00 arasındadır. Öğlen molası aile hekimleri hizmet vermemektedir. Yani bu saatlerde giderseniz muayene olamazsınız. O yüzden 1'e kadar beklemeniz gerekebilir. Hafta sonları ise sağlık ocaklarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Fakat bazı durumlarda açık olabiliyor.

Bunun dışında bazı zamanlar sağlık ocakları 08:30 'da açılıp akşam 17:30 'a kadar çalışabiliyor. Ama yurt genelinde mesai saatleri 8-5 olarak düzenlenmiştir.

AİLE HEKİMLİĞİ AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

Sağlık ocağı sabah kaçta açılıyor : 08:00

Sağlık ocağı akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Sağlık ocağı öğlen arası kaçta : 12:00 - 13:00

Sağlık ocakları (aile hekimleri) sabah saat 08:00 'da açılmaktadır , akşam ise saat 17:00 'da kapanmaktadır . Yani sağlık merkezleri akşam saat 5'e kadar açıktır. Öğlen arası ise 12-1 arasında 1 saattir. Bu zaman diliminde sağlık merkezleri hizmet vermemektedir. Sıra beklememek ve hemen muayene olmak için online randevu alıp zamanında gitmenizi tavsiye ederiz. Veya sabah erkenden giderseniz de sıra olmaz. Direkt T.C. numaranızı yazarak sıra alabilir ve sıranızın gelmesini bekleyebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI (AİLE HEKİMLİĞİ) SABAH KAÇTA AÇILIR? AKŞAM KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık ocakları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah 8'de açılır, akşam 5'e kadar açıktır. Bazı yerlerde bu saat 8.30 - 17.30 olabiliyor. Fakat ülke genelinde sağlık merkezleri genellikle 8-5 arası çalışır. Hafta sonu cumartesi ve pazar kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE MOLASI NE ZAMAN? ÖĞLEN AÇIK MI?

Sağlık ocağı öğlen molası 12:00 - 13:00 arasında ve 1 saattir. Bu zaman zarfında doktorlar, hemşireler ve görevliler yemeğe çıktıkları için sağlık ocakları kapalıdır. Daha doğrusu bina açıktır fakat muayene hizmeti sağlanmamaktadır. Bu yüzden ya öğle arasından önce veya öğle arasından sonra hastaneye gitmenizi tavsiye ederiz. Tam arasında giderseniz boş yere beklemiş olursunuz.

Ayrıca öğlen molasında kan verme, tahlil verme, sonuç alma gibi işlemler de yapılmamaktadır diye biliyoruz.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Aile hekimleri hafta sonu hizmet vermemektedir, hafta sonu kapalıdır. Yani cumartesi ve pazar günleri genellikle sağlık ocakları kapalıdır. Ayrıca resmi tatil günlerinde de kapalıdır. Yani cumartesi ve pazar gününe ek olarak 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de sağlık ocağı kapalıdır. İstisnai durumlarda bazen açık olabiliyor. Detaylı bilgi için 182'yi aramanızı tavsiye ederiz.

SAĞLIK OCAKLARI KORONAVİRÜS KAPSAMINDA AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN?

Sağlık ocakları koronavirüs kapsamında açık olsa da kısıtlı sayıda hastaya bakmaktadır. Covid-19 dolayısıyla tam zamanlı hizmet vermemektedir. Yani belli sayıda hastalara bakmaktadır. Örneğin önceden sağlık ocaklarına direkt gidilip T.C. numara ile sıra alınabiliyordu. Fakat virüs dolayısıyla bu sistem kaldırıldı. Bunun yerine online randevu almanız gerekiyor. Ortalama 1 saat içerisinde 4 veya 5 hasta randevu alabiliyor. Bu bakımdan erkenden randevu almakta fayda var.

COVİD-19 DÖNEMİNDE AİLE HEKİMLİĞİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

Covid 19 kapsamında bazı aile hekimleri ve sağlık ocakları kapalı olabilir. Lakin bazıları açıktır. Sağlık ocaklarından ve aile hekimliğinden online veya telefonla randevu alabilirsiniz. Yani direkt olarak hastaneye giderseniz muayene olamazsınız. Bunun için önceden hastane randevu sitesinden randevu almanız gerekmektedir. Veya 182'yi arayarak da sağlık ocaklarından randevu alabilirsiniz. Virüs dolayısıyla az sayıda hastaya bakan doktorlar sıkı önlem almaktadır. Bu bakımdan sosyal mesafeye ve kurallara özen göstermek gerekmektedir.

Randevu almak için "https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/" sitesine giriş yapabilirsiniz. Veya 182 numarasını arayarak telefondan da randevu alabilirsiniz.