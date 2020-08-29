Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin kararın, 31 Aralık'a uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının başlamasının ardından 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz olarak yararlandığı bildirildi.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA UZATILDI

Bakanlık açıklamasında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400'ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı.

"Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."