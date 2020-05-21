Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde bakanlığa aitmiş gibi gösterilen uygulama ve telefon numaralarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Bu yolla dolandırıcılık yapıldığını belirtilen açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın maddi destek verme yönünde görevi ve çalışmasının bulunmadığı hatırlatıldı.

"BAKANLIĞIN MADDİ DESTEK VERME GÖREVİ YOKTUR"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

BAKANLIK TEK TEK İSİMLERİNİ SAYDI

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.