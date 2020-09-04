Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA GÖRÜŞÜ SORULDU

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

"'ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN' TAVSİYESİ"

Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim"