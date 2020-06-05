Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış

11 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde uygulanması sonucu salgını kontrol altına aldı. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci başladı.

Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere salgınla mücadele eden uzman isimler maske kullanımı konusunda hayati uyarılarda bulundu. Ancak toplu taşımada çekilen bir fotoğraf, Bakan Koca'yı adeta isyan ettirdi.

"MASKE TAKMIŞ AMA GÖZÜ GERÇEĞE KAPATMIŞ"

Toplu taşımada maskeyi ağzına değil, gözüne takan bir vatandaşın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM