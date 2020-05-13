Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 295 bini aştı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 395 bine yükseldi. Türkiye'de salgının Çin'de ilk görüldüğü Aralık 2019 tarihinden bu yana gerekli tedbirleri alarak bu süreci başarılı bir şekilde yönetti ve salgını kontrol altına almayı başardı. Türkiye'nin bu başarısı Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatinden kaçmadı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Kluge, Kovid-19 salgınına yönelik başarılı mücadelesi, uluslararası dayanışma ve liderliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye'deki vaka sayıları, iyileşme oranları, Türkiye'nin uyguladığı tedavi algoritması ele alındı ve normalleşme adımlarına yönelik istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin pandeminin her döneminde DSÖ ile yakın bir işbirliği içerisinde süreci yürüttüğünü ifade eden Bakan Koca, şunları kaydetti:

"BAZI ÖNLEMLER KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE HAFİFLETİLECEK"

"Türkiye 3T konusunda, yani test, takip ve tedavide, çok başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır."

Bu başarılı sürecin bugün Türkiye'yi bir normalleşme planı uygulama noktasına getirdiğini vurgulayan Koca, belirli önlemlerin aşamalı ve kontrollü şekilde hafifletmeyi planlandığını aktardı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

"TÜRKİYE'NİN KOVİD-19'LA MÜCADELESİ AKADEMİK YAYINLARA AKTARILMALI"

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin Kovid-19'a yönelik başarılı mücadelesinin akademik yayınlara aktarılması gerektiğini ifade ederek "Türkiye'nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim. Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım." dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM BÜYÜK BİR BAŞARI"

Türkiye'nin sağlık sistemindeki dönüşümün büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kluge, bu başarının Kovid-19 mücadelesine de yansıdığını ifade etti. Kluge, Türkiye'nin yürüttüğü sürecin "en iyi uygulamalar" başlığıyla diğer ülkelerle de paylaşılması konusunda DSÖ'nün son derece istekli olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge

Hans Kluge sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki hafta önce düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Zirvesinde, tüm katılımcı ülkeler Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir uluslararası dayanışma ve liderliği üstlendiğiniz için bizzat teşekkür etmek isterim. DSÖ için çok önemli olan bir hususu da vurgulamak isterim: Hem Suriyeli sığınmacılara hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik uygulanan sağlık hizmetleri için takdirlerimi lütfen kabul edin."